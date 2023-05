Yuca: Sentencian a cómico a 3 años de prisión suspendida por tocamientos indebidos a Clara Seminara

Después de un prolongado litigio legal, Clara Seminara obtuvo un veredicto favorable contra Enrique Espejo, conocido como 'Yuca' en el ámbito televisivo. El comediante ha sido condenado a tres años de prisión suspendida.

La investigación duró cuatro años y culminó con el fallo del Poder Judicial respaldando a la actriz cómica, quien presentó pruebas en contra de su excolega de trabajo. Es importante recordar que el delito tuvo lugar mientras ambos formaban parte del elenco de "El wasap de JB".

El 13 de julio de 2021, Clara Seminara reveló que se había iniciado una investigación judicial por acoso sexual contra Enrique Espejo. La actriz cómica había presentado una denuncia legal contra el humorista en 2019.

Después de que se anunciara el veredicto de la justicia en el caso de Enrique Espejo, Clara Seminara, la víctima, expresó su alegría por este fallo a través de sus plataformas en línea.

En la audiencia virtual del caso, Clara Seminara ofreció su testimonio, señalando que cuando se quejó con Jorge Benavides y su esposa, no le dieron la atención necesaria y la despidieron del programa dos meses después de haber expresado su protesta.

"Me quejé con mis jefes Jorge Benavides y su esposa Ruth Marengo, y no solo no me hicieron caso, sino que le dieron la razón a él aludiendo que había estado jugando y que no pasaba nada (...) Pasaron dos meses y me echaron del programa", sostuvo.