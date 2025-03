Zumba asegura que nunca sufrió bullying en 'Combate' por su físico: "Me decían 'chanchito' de cariño"

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Óscar Alejandro Benites conocido en el mundo artístico peruano como 'Zumba', tuvo una amena conversación con Exitosa. El ex chico reality y bailarín se refirió a las polémicas declaraciones de Macarena Vélez, quien aseguró que los productores de 'Combate', donde ambos laboraban, la retiraron del programa por su contextura física.

Zumba responde a Macarena y descarta bullying en reality

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón le preguntó si acaso él también había recibido comentarios de este tipo. En respuesta, Zumba descartó que lo hayan obligado a "estar flaco o pichicateado" para continuar en el reality, y aseguró que las indicaciones que recibía era la de hacer "show".

Sin embargo, el conductor de Exitosa le recordó a Alejandro que, durante una etapa de la competencia, se encontraba algo subido de peso, por lo que consultó si acaso este fue motivo para que algunos le hicieran bullying. "No. Es más, a mí me decían 'chanchito' de cariño, porque no podía bajar. Me daba flojera entrenar y me decían así", respondió Zumba.

En esa línea, remarcó que conoce de cerca a Vélez, por lo que la considera una fuerte competidora, pero a la vez "una persona muy sensible". Bajo ese argumento, sostuvo que quizá ella haya malinterpretado alguna indicación recibida por la producción, puesto a que muchas de las personas que trabajan en la pantalla chica suelen ser un poco más "frívolas".

" No sé en qué forma se lo habrán dicho, pero a ninguno de los competidores nos dijeron que bajemos de peso. No sé si haya tenido alguna discusión con alguna producción (...) Conociéndola, es una niña muy vulnerable. Es noble y fuerte en la competencia, pero a veces, la gente de la televisión es más frívola, más dura. Quizá no estaba acostumbrada a eso", puntualizó.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En comunicación con Exitosa, Zumba se refirió a su excompañera de 'Combate' Macarena Vélez como una "persona muy sensible" debido a que en el reality nunca habrían obligado a los competidores a "bajar de peso". "En la televisión la gente es más dura".... pic.twitter.com/SSZ8xRip0s — Exitosa Noticias (@exitosape) March 24, 2025

Macarena Vélez y su abrupta salida de 'Combate'

Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Macarena contó que, a pesar de ser una de las más destacadas competidoras, la producción de 'Combate' le indicó que no volvería al reality. Según su testimonio, tal medida se produjo por no haber bajado de peso, algo que le habían exigido previamente.

"Me llaman al estudio de televisión y me dicen: 'Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos. Me dijeron: 'Maca, esta temporada van a entrar chicas con mejores cuerpos y yo te dije que necesitaba que bajes 4 o 5 kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar'", reveló.

Pese a lo mencionado por Macarena Vélez, Zumba negó que haya existido algún tipo de bullying en el desaparecido programa 'Combate'. El bailarín aseguró que nunca había recibido malos comentarios, y que los apelativos a su contextura los recibía con cariño.