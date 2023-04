Arequipa: Escolar muere en extrañas circunstancias mientras jugaba fútbol en patio de su colegio

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El pasado miércoles 12 de abril un escolar de 14 años falleció en las instalaciones de la Institución Educativa Cristo Rey de Arequipa mientras se encontraba jugando fútbol durante su hora de recreo. Las declaraciones que han brindado sus compañeros y docentes sostienen versiones distintas sobre su muerte, la cual hasta el momento parece haberse producido en extrañas circunstancias.

Algunos testigos señalaron que el deceso se produjo cuando en medio del juego un balón le cayó en la cara y, posterior a ello, el menor impactó contra el suelo. Sin embargo, otros de sus compañeros indicaron que, mientras el adolescente se encontraba en el puesto de arquero, saltó para intentar tapar la pelota golpeándose la cabeza con el tubo del arco, terminando por caer al suelo.

Los familiares del escolar denuncian una negligencia por parte de las autoridades del colegio pues habrían "demorado demasiado" en trasladarlo al centro de salud situado a tan solo dos cuadras. Asimismo, la abuela del estudiante, Janeth Chapi, refirió que los directivos de la institución aún no le esclarecen lo que sucedió con su nieto.

"No comprendo lo que ha sucedido. A mi la directora me dice que mi hijito estaba saltando y lo han visto temblar, ellos pensaron que se había chocado con el arco de la canchita y se cayó de cara. Pero eso es lo que me han dicho a mi, a mi hija le han dicho otra cosa", declaró Janeth.

Exigen investigación

La familia del adolescente pide a las autoridades que se inicie una investigación sobre el caso del extraño fallecimiento del menor.

Según contó Janeth Chapi, en un inicio le comentaron que planeaban trasladar a su nieto hasta el centro de Arequipa para ser atendido; sin embargo, los médicos le informaron que él ya se encontraba sin signos vitales al llegar.

Esta información hace dudar a los familiares acerca de la versión que les proporcionó la directora del colegio, quien incluso sabía que la mujer estaba regresando a su casa para empacar un par de prendas en una mochila.

De esta manera, sus padres y abuela reclaman que habrían tardado demasiado en trasladarlo al establecimiento de salud y brindarle los primeros auxilios.