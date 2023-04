¡Insólito! Médicos escuchan reguetón en plena cirugía y el paciente no pudo evitar moverse

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En algunos hospitales o clínicas, durante las operaciones, los médicos ponen música que ayude a los pacientes a no estar estresados, aunque normalmente colocan ritmos calmados. Sin embargo, esta vez, un grupo de médicos decidió usar una canción de reguetón.

Un video publicado por la cuenta de TikTok de @daitita2107, generó furor en las redes sociales al mostrar cómo un grupo de doctores ecuatorianos usaba la canción 'Yo voy' de Zion y Lenox junto a Daddy Yankee, mientras operaban a un paciente, quien no dudó en mover las manos al ritmo del clásico urbano.

Paciente con flow

El movimiento realizado por el paciente conmocionó las redes sociales, ya que normalmente las personas que pasan por un proceso quirúrgico se encuentran quietos y preocupados por los resultados de sus operaciones, pero él decidió mover su cuerpo sin dudarlo a pesar de estar dopado.

"Cuando el paciente le pone flow al quirófano", escribió la profesional identificada en TikTok como @daitita2107.

Aunque no se sabe qué procedimiento se le estaba realizando al paciente, al parecer, fue exitoso, situación que alegró a los miles de usuarios que le hicieron seguimiento a este caso.

Seguidores reaccionan al video viral

El particular momento que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones desató una ola de comentarios en TikTok, ya que el hecho se prestó para realizar todo tipo de bromas. Por otro lado, algunos manifestaron nerviosismo a ver el movimiento en plena intervención.

"El doctor que me operó estaba cantando 'Una gatita que le gusta el mambo y me pasó lo mismo'", "no dejó ni la anestesia", "no me burlo porque claramente podría ser yo", "quién no se animaría con esos temones", "exijo que en mi cesárea haya mucho flow", "si fui cuando me operaron jajajaja yo cante y cante y moviendo las manos así"; "si me están operando y ponen reggaetón buscan que me levanten a sacar los prohibidos", "en mi cesárea el anestesiólogo tenía a Daft Punk y platicaban si pedían Macdonald o pollo campero para cenar", "sus manitos uwu awww... te quiero pacientito con flow", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Algunos señalaron que la música instrumental lenta puede inducir una respuesta de relajación al ayudar a reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, al igual que las hormonas del estrés, pero que los ritmos más movidos no tendrían el mismo impacto en los distintos pacientes.