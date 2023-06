Chimbote: Policía detecta cargamento de droga en bus y realiza operativo para detener a sujeto que lo recibe

Personal de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) interceptó un bus interprovincial " Camino del Inca", en las Pampas de Vinzos, por tener un cargamento de droga.

En la intervención, la Policía solicitó el documento de identidad de los pasajeros y revisaron sus maletas. Además, inspeccionaron las paquetes de encomiendas que se encontraban en la bodega del bus. Dos de ellos contenían droga.

Ante esto, el chófer del ómnibus interprovincial mostró los datos de la persona que los iba a recoger en el ex terminal de Fiori, en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

Los agentes del orden, se camuflaron como ciudadanos para poder capturar al sujeto.

Al día siguiente, el hombre recogió los paquetes y al salir fue interceptado por los policías, quienes lo trasladaron hasta el Departamento de Investigación Criminal en el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, en Áncash.

En una conferencia de prensa , el jefe de la Depincri Chimbote, Jorge Domínguez, informó que al conocer del hecho, dieron aviso al Ministerio Público y se procedió a realizar una técnica especial "remesa controlada" para poder atrapar al sujeto.

Además, detalló que de acuerdo al domicilio del intervenido la droga se hubiera vendido a micro comercializadores del distrito de Villa el Salvador, en Lima.

" De acuerdo a los hechos, se solicitarán la detención preliminar de este sujeto, el cual no será revelado su nombre para no entorpecer las investigaciones correspondientes. Sin embargo, este hombre no tiene antecedentes penales", subrayó el superior.