Desgracia en Huánuco: Pobladores sufren estragos por huaicos e inundaciones tras fuerte lluvia torrencial

Durante las últimas horas de este lunes 11 de noviembre, pobladores de Huánuco alertaron la presencia de huaicos e inundaciones en distintos puntos de la región. Días antes, esta zona del país había sido escenario de una intensa lluvia torrencial, ocasionando gran preocupación entre sus habitantes. En medio de la emergencia, varias personas vienen sufriendo severos estragos.

Lluvias en Huánuco desatan inundaciones

En diálogo con Exitosa, el alcalde de la ciudad de Huánuco, Antonio Jara, brindó alcances de lo que viene sucediendo en su jurisdicción. Según la autoridad, las precipitaciones se presentaron desde hace algunos días, pero no con una fuerte intensidad como la ocurrida este lunes.

"Ha estado lloviendo, pero no con la fuerza de hoy, que ha durado por más de 3 horas. Venimos trabajando en la descolmatación de quebradas y también en el drenaje fluvial que tenemos en la ciudad", mencionó en un inicio, añadiendo que las fuertes lluvias han originado la caída de huaicos.

A su vez, indicó que han intervenido en la medida de lo posible; no obstante, los tres distritos más importantes de la provincia, que son Huánuco, Amarilis y Pillco Marca, aún sufren las consecuencias de la tragedia. "No se han activado quebradas en estas zonas, pero ya estamos tomando las medidas correctivas con Defensa Civil. Se está actuando de manera inmediata", precisó.

Pidieron apoyo al Gobierno para prevenir tragedia

En ese sentido, reveló que, hace un año, informaron al Poder Ejecutivo sobre el problema climático, con el fin de que recibieran maquinaria especializada para prevenir este tipo de sucesos. Sin embargo, tales advertencias no fueron escuchadas debidamente, por lo que ahora solo les queda intervenir en el momento del desastre.

"Yo conversé, antes de que deje el cargo, con la exministra Pérez de Cuellar y se comprometió con el titular del MTC para dotarnos de maquinaria pesada para la limpieza de las quebradas. Y estas son las consecuencias de la desatención que tenemos de parte del gobierno central en zonas más olvidadas. Estamos marginados por el Gobierno", denunció.

Asimismo, resaltó que, como municipalidad, no cuentan con los recursos suficientes para hacer un trabajo más adecuado frente a una situación que se agrava con el paso de las horas. No obstante, vienen haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de contener dicha situación. Por último, subrayó que, hasta el momento, no se han registrado pérdidas humanas.

Fue así que la región Huánuco está atravesando por una desgracia, luego de que lluvias torrenciales ocasionaran fuertes huaicos e inundaciones, causando a su vez estragos en la población.