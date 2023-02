Héctor Acuña a Dina Boluarte: "Le pediría que renuncie de inmediato"

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista no agrupado Héctor Acuña dijo no estar convencido de que se concrete el proyecto sobre adelanto de elecciones generales para este año, antes de que culmine la actual legislatura del Parlamento.

"Dejar las cosas como están es un grave error, la indignación y el requerimiento (de adelanto de elecciones) son por muchos factores. Para que se determine que nos vayamos todos, no solo abarca Ejecutivo y Congreso, también el Poder Judicial y otros organismos", declaró para nuestro medio.

En ese sentido, mencionó que hay proyectos de ley que se han presentado y no se ha visto como "la renovación por tercios" en el Parlamento, la renuncia de congresistas, la reelección inmediata. En este último, considera que es una "buena opción" para que se reelijan legisladores, gobernadores regionales, alcaldes y regidores.

Acuña Peralta también se dirigió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para pedirle su renuncia inmediata al cargo ante la incertidumbre que se vive diariamente en el país al no lograr un consenso en el Poder Legislativo para un adelanto de elecciones.

"Le pediría que renuncie de inmediato y que no esté supeditada a que hayan votos en el Congreso, o llamando a los partidos políticos para convencerlos (de un adelanto de elecciones)", manifestó el congresista.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de su colega de Acción Popular, Maricarmen Alva, quien reveló que los legisladores tienen acceso a 48 pasajes al año que pueden ser utilizados para "ir a donde quieran", sin "dar explicaciones".

"Yo recién me entero que son 48 pasajes y adicionalmente siempre he dicho que conocer el funcionamiento del Congreso es muy difícil, imposible (...) yo he viajado, pero con un sustento", refirió.