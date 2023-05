Poder Judicial ratifica 6 años de cárcel para enfermero que ultrajó a su colega en Loreto

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto ratificó la condena de 6 años de cárcel para Cein Gómez Chancari, quien es acusado de abusar sexualmente de una enfermera en el 2018 en el Datem del Marañón de la región loretana, cuando esta acudió a cumplir con su trabajo en una zona rural.

Previamente, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas absolvió a Gómez Chanchari de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de violación sexual en contra de la enfermera. No obstante, dicho fallo no fue aceptado por la víctima, motivo por el cual la misma procedió a realizar su pedido de apelación a la sentencia.

Tras ello, y luego de evaluar todos los elementos de convicción, la Sala Penal de Apelaciones, decidió por unanimidad, declarar fundado el recurso de apelación, anulando así la sentencia de primera instancia y ordenando que otro juez realice un nuevo juicio oral para que pueda emitir una sentencia siguiendo los lineamientos jurídicos correspondientes.

Los hechos

De acuerdo a la investigación, el suceso ocurrió hace cinco años atrás, cuando ambos retornaban a su puesto de salud, ubicado en la comunidad de Puerto América, tras una ardua jornada de vacunación en una zona rural.

Tras la agresión sexual, miembros de la población quisieron hacer justicia por sus propias manos, para posteriomente entregar a Gómez Chancari a la autoridades policiales. Tras ello, el sujeto cumplió la medida coercitiva de prisión preventiva y retornó momentáneamente a laborar en un centro de salud.

En tanto, en el 2019, la comunidad de enfermeras rechazaron la actitud de violador, y marcharon junto con la víctima al frontis del Poder Judicial de la ciudad de Maynas.

"Me siento deprimida, me siento afectada. Han vulnerado mis derechos, ¿que esperaron que me muera? Él no aceptó un empleo ", declaró en ese momento la joven afectada.

