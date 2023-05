Los Olivos: Mujer denuncia haber sido dopada y violada por un taxista en un hostal

Los Olivos fue lugar de una nueva tentativa de violación sexual contra una mujer. Esta vez, una joven denunció que fue dopada y violada por un taxista tras salir de una discoteca. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del último jueves luego de que la víctima saliera de una reunión con sus amigos.

El agresor fue identificado como Jhon Antonio Esquivel Ramírez y aún se encuentra libre a día de hoy. Sin embargo, el relato de la víctima indica que el conductor la habría adormecido para luego llevarla a un hostal. De hecho, en las cámaras de seguridad se logra observar como el chofer la carga mientras ella yace inconsciente.

De acuerdo con la versión de la denunciante, ella habría salido de una reunión y tomó dicho vehículo porque lo consideró confiable al ver su placa y casquete. Sin embargo, en el camino, mientras discutía con su enamorado, se dio cuenta de que el taxista no estaba yendo a la dirección indicada.

Tras insistirle al chofer que redirija su camino y llegar a su destino, él le habría ofrecido un poco de agua por la discusión que había tenido con su pareja. Si bien no aceptó el ofrecimiento inicialmente, la víctima terminó por beber ante su insistencia.

"Cuando yo ya llegué, al esperar, me dice: 'Tranquila por la discusión, tómate esta agua'. Le rechacé y es ahí donde me insiste por segunda vez y yo tomé. Desde ahí no recuerdo nada y desperté en un hotel. El último recuerdo que tuve es la puerta de la casa de mi enamorado", contó a Panamericana TV.