Puno: Mamá de uno de los fallecidos en protestas niega haber recibido algún apoyo por parte del Gobierno

25/01/2023

En entrevista exclusiva con Exitosa, Asunta Jumpiri Olvea, la mamá de Bryan Apaza Jumpiri (15), uno de los últimos fallecidos durante las protestas del 9 de enero en la región de Puno, negó este miércoles haber recibido algún apoyo por parte del Gobierno.

Desde la Plaza de Armas de Juliaca, Jumpiri Olvea se pronunció tras la conferencia de prensa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien anunció ayer que su gestión formó una Comisión Multisectorial para acompañar a los familiares de las víctimas con un apoyo económico y psicológico.

"No he recibido nada [del Gobierno], no me han comunicado, no me han preguntado ni en qué estado estoy, nada. Simplemente, me he encontrado de sola [...]. Los compañeros de Juliaca son los que me han apoyado", declaró a nuestro medio entre lágrimas.

Indicó que ella mismo pagó el costo total del terreno en el cementerio de Los Ángeles en donde se enterró a su menor hijo. Contó que tuvo que pedir prestado pues no contaba con los recursos económicos suficientes.

"Yo he enterrado a mi hijito en ese cementerio, aunque sea prestándome, he comprado ese terreno", manifestó. Explicó que, por el momento, no puede trabajar debido a que aún no supera la etapa de duelo.

En esa línea, exigió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que renuncie al cargo y que su caso no quede impune. "Yo quiero que renuncies, mira tanto dolor que tenemos, mi hijo era un niño inocente. Yo soy una señora del campo. Dina, quiero que renuncies. Pido que haya justicia para mi niño", puntualizó en Exitosa.