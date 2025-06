Retiro AFP: Comisión de Economía suspende debate hasta reglamento de reforma de pensiones

La Comisión de Economía del Congreso de la República postergó la votación del dictamen del octavo retiro de AFP hasta la publicación del reglamento de reforma de pensiones. Por ello, la próxima legislatura se encargará de este debate.

Por su parte, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Ilich López, indicó que el debate de los proyectos de retiro de fondos de AFP se dará una vez el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publique el reglamento de la ley de modernización del sistema previsional peruano.

Según precisó, se han presentado 27 proyectos orientados a modificar el acceso al sistema privado de pensiones. De acuerdo con López, la mayoría de estas iniciativas buscan el retiro parcial de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones.

El Gobierno de Dina Boluarte tiene hasta este jueves 12 de junio para presentar dicho reglamento. Actualmente, se encuentra en proceso de recepción de opiniones, comentarios y sugerencias. López sostuvo que, durante este plazo, la comisión está enfocada en el análisis de todos los proyectos de ley que tienen relación con el sistema previsionalde pensiones.

El presidente de la Comisión de Economía señaló que en el Perú existen 18 millones de trabajadores de los cuales solo 6 millones lo hacen de manera formal. Es decir, la mayor cantidad de personas en el Perú no tiene un trabajo formal. En consecuencia, no tienen fondos de AFP.

"Tenemos en el país un 62 % de personas en dad de trabajo, entre los 18 y 55 años, esto dentro de 10 años ya no será así. Tendremos en el perú, una población aproximada del 65 % de personas adultas mayores que ya no están en edad de trabajo, el tema previsional en el país no es solamente es una responsabilidad de una presidencia: es un problema estructural de perú, que debemos abordar desde distintos aspecto", expresó.