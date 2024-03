Víctor Revoredo niega que su labor en Trujillo haya terminado: "Continuamos con las operaciones"

En diálogo con Exitosa, el coronel PNP Víctor Revoredo se pronunció tras su llegada de Lima y aseguró que los trabajos de la institución no se detendrán en Trujillo pese a su presencia en la capital.

Durante el programa Informamos y Opinamos, el exlíder de la División de Homicidios de la Dirincri indicó que cuentan con un equipo en la 'Ciudad de la eterna primavera' que se encargará de llevar a cabo las operaciones durante su ausencia.

Del mismo modo, el coronel PNP dio a conocer los motivos por los cuales se ha movilizado a Lima desde Trujillo.

Según indicó Víctor Revoredo, se debe únicamente a trámites administrativas, los cuales esperan se puedan finalizar en las próximas horas, así como también su regreso a La Libertad.

"Ahorita, me encuentro físicamente en Lima. He venido a ver unos trámites de carácter profesional y administrativo que, me han indicado, a de resolverse el día de hoy y para eso estoy acá", explicó.