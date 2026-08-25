Oleajes anómalos volverán a sentirse en el litoral durante este fin de semana, advierte la Marina de Guerra

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para este fin de semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 33-26 de la DHN, este fenómeno estará presente de la noche del 27 hasta la noche del sábado 29 de agosto. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 25 de agosto, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero del suroeste será desde la noche del jueves 27, incrementando a moderado en la noche del viernes 28 y disminuyendo a ligero desde la noche del sábado 29 de agosto.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, tendrá el mismo pronóstico que el litoral norte. Del mismo modo, para la zona al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, la llegada del oleaje ligero se registrará desde la tarde del jueves 27, creciendo a nivel moderado en la tarde del viernes 28, para regresar a ligero desde la tarde del sábado 29 de agosto.

Asimismo, el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero se presentará desde la madrugada del viernes 28, elevándose a moderado en la noche del mismo día y volviendo a tipo ligero desde la tarde del sábado 29 de agosto.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 33-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.