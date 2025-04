Abogado de Ollanta Humala anuncia que presentarán recurso de hábeas corpus: "Estará detenido indebidamente"

El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, informó que presentará un hábeas corpus para cuestionar la orden de encarcelamiento inmediato contra su patrocinado, la cual, según su criterio, vulnera principios constitucionales.

En diálogo con Canal N, el letrado sostuvo que la resolución emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional contraviene un precedente del Tribunal Constitucional que, a su juicio, respalda su posición.

Asimismo, Pedraza indicó que la apelación a la sentencia recién podrá iniciarse formalmente el 29 de abril, cuando se complete la lectura íntegra del fallo. Hasta entonces, afirmó, Humala permanecerá detenido de manera irregular.

"Esa nos parece una infracción constitucional, el Tribunal Constitucional así lo ha establecido. No se puede ejecutar, no se debe ejecutar una sentencia condenatoria de manera anticipada mientras no se conozca el texto escrito de la condena", agregó.