Alejandro Toledo no se acogerá a una colaboración eficaz, confirmó su abogado Roberto Su

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, confirmó que el exjefe de Estado no se acogerá a ninguna colaboración eficaz. La afirmación tuvo lugar en la tarde del martes 25 de marzo al ser consultado por las acciones que tomará ante las investigaciones por el caso Interoceánica.

Allí, la defensa del recientemente extraditado al Perú aseguró que no tiene por qué adherirse a dicho mecanismo de defensa, pues considera que no es culpable de ninguno de los cargos de los que se le acusan. Por eso, enfatizó que no harán uso de tal recurso para reducir la pena de 20 años de prisión solicitada ante el Ministerio Público.

"Si a ti te acusan de un asesinato y eres culpable, te tienes que acoger a la colaboración eficaz, pero si tú eres inocente, ¿te vas a acoger? Esa es la respuesta", dijo ante los medios de comunicación.

Criticó a la Fiscalía

En adición a ello, Roberto Su aprovechó para referirse al trabajo de la Fiscalía en el caso de Alejandro Toledo. Al respecto, criticó a dicha entidad por los errores cometidos en los requerimientos acusatorios sobre uno de los exfuncionarios del expresidente, Sergio Orellana.

🔴 Alejandro Toledo: Roberto Su, abogado del exmandatario, brinda declaraciones a la prensa. EN VIVO ►https://t.co/EeFctoxLKV pic.twitter.com/b8OTKTS1bf — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 25, 2023

"La Fiscalía por un momento dice que el acuerdo fue de Toledo con Barata. En otro momento, fue en agosto, fue en noviembre, fue en enero. Entonces, la Fiscalía no sabe explicar. El fiscal ha aceptado corregir y hacer una teoría homogénea que nos permita defendernos", agregó el abogado peruano.

Incluso, el juez Richard Concepción Carhuancho ha otorgado plazos para que el equipo fiscal subsane su error. Según Roberto Su, el plazo fijado es hasta el 4 de mayo, donde el abogado del expresidente estará pendiente de los detalles corregidos para preparar su defensa.

La pena a la que se enfrenta Toledo

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez había informado que solicitaron 20 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos contra el fundador del partido Perú Posible. Asimismo, aseguró que se opondrán a un posible pedido de prisión domiciliaria por parte de la defensa del investigado.

De esta manera, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, confirmó abiertamente que el exjefe de Estado no se acogerá a la medida de colaboración eficaz porque estaría aceptando la culpa de un delito que, según la defensa del expresidente, no ha cometido. Así, se estaría enfrentando a la pena de 20 años de prisión que presentaron ante la Fiscalía.