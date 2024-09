Andrés Hurtado fue trasladado a la Prefectura pese a que su abogado aseguró que estaba "convaleciente"

El conductor de televisión, Andrés Hurtado 'Chibolín', fue trasladado a la Prefectura de Lima en horas de la madrugada de hoy tras haber sido detenido preliminarmente la noche del pasado 19 de septiembre. Por su lado, su abogado defensor, Julio Rodríguez, señaló que la medida es irregular puesto a que su patrocinado se encuentra convaleciente tras tres operaciones recientes.

Fue encontrado en una clínica especializada en tratamientos estéticos. Pocos minutos antes, su abogado defensor se encontraba brindando una entrevista en Panamericana, en donde comentó que se hallaba en el mencionado nosocomio privado. Fue la misma conductora de '24 Horas' que detalló al letrado de la situación en la que se encontraba su defendido.

La operación de captura del cómico fue tras una orden de detención emitida por el Poder Judicial a respuesta de una solicitud del fiscal Alcides Chinchay. La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia de Orión, de la Dirección Antidrogas (Dirandro) pusieron en efecto la captura del conductor de "Porque hoy es sábado con Andrés".

Minutos antes de que saliera de la clínica local, el entendido en leyes señaló que su patrocinado se encuentra en una condición médica delicada debido a diversas operaciones a las que se habría sometido recientemente. Asimismo, el letrado detalló no estar completamente enterado del tema, pero que la condición de Hurtado es de "convaleciente".