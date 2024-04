Caso McDonald's: Inician investigación preparatoria por muerte de dos jóvenes trabajadores en 2019

La Fiscalía inició una investigación preparatoria por el fallecimiento de dos jóvenes trabajadores en la sede de McDonald's en el distrito de Pueblo Libre en 2019.

Carlos Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Antonella Porras Inga (18) perdieron la vida cuando recibieron un descarga eléctrica mientras limpiaban el local en donde trabajaban.

En entrevista para Canal N, el abogado de la familia de la joven Alexandra Porras, José Ocampo, apuntó que la empresa habría "violado la libertad de trabajo" en la modalidad de inobservancia de las normas de seguridad y salud.

Asimismo, el letrado informó que 28 horas antes de lo ocurrido, las víctimas informaron a los administradores de la tienda que la máquina expendedora de gaseosas desprendía electricidad, no obstante, no se tomaron las medidas adecuadas.

En esa misma línea, el abogado indicó que las víctimas y sus compañeros de trabajo no contaban con los implementos de seguridad correspondientes para evitar cualquier riesgo.

"En este caso, lamentablemente, los chicos no tenían guantes, no tenían uniformes, no tenían los zapatos adecuados y esa razón es la que causó la muerte", sostuvo.