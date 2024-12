Dina Boluarte desacredita investigación del caso Cofre: "Yo no oculto a delincuentes"

En un inesperado mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte minimizó el caso Cofre y aseguró que se trata de una investigación iniciada producto de "leyendas mediáticas". La mandataria negó todo tipo de encubrimiento a "delincuentes" y "personas buscadas por la justicia", en referencia a las imputaciones por su presunta ayuda para mantener con paradero desconocido a Vladimir Cerrón.

Durante su pronunciamiento público a altas horas de la noche, la jefa de Estado aseguró que no ha incurrido en ninguna conducta antiética ni ilegal. Además, señaló que tampoco ha usado los bienes estatales para encubrir los prófugos de la justicia. Boluarte Zegarra sostiene que las investigaciones en su contra tienen por objetivo desestabilizar su gobierno.

"No hay nada irregular, antiético o ilegal en mi actuación. Yo no oculto a delincuentes, ni uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia. Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación, ha sido para cautelar mi privacidad", expresó.