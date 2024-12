Dina Boluarte descarta haber visitado Mikonos: "Nunca fui, fui a otro lugar, a una reunión familiar"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó haber ido al condominio Mikonos, ubicado en Asia, asegurando que, en aquella ocasión, se dirigió hacia otro lugar para ser partícipe de una reunión familiar.

En un reciente mensaje a la Nación, la mandataria, además de negar una supuesta visita al condominio Mikonos en febrero de este año, dijo que revelaría la identidad de la persona que la acompañó a la reunión familiar de aquel entonces, cuando el Ministerio Público (MP) la cite a declarar.

"Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio. Fui a otro lugar, por una invitación y acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice de modo irresponsable en los medios de comunicación, cuya identidad señalaré cuando el Ministerio Público se digne a llamarme", declaró en un primer momento.

Asimismo, remarcó que su persona no encubre delincuentes, haciendo clara referencia a la investigación que se le sigue por el caso 'Cofre', además de su presunta visita al prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

"Fui a una reunión familiar, pernocte en la casa, en el hogar de esa familia. Al día siguiente regresé, no hay nada irregular, antiético o ilegal en mi actuación. Yo no oculto a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia", continuó diciendo en su mensaje.

Finalmente, señaló que si se mantuvo en silencio todo este tiempo, fue con la finalidad de proteger su privacidad ante dichos escenarios expuestos. No obstante, afirmó que "el morbo" creado a base de estas situaciones solo buscarían desestabilizar a su gobierno, motivando incluso a la construcción de "falsas e inexistentes vacancias".

"Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación, ha sido para cautelar mi privacidad, como sé que lo haría cualquiera de ustedes. Lo hice por proteger dichos escenarios, pero el morbo creado sobre este caso no puede perpetuarse en el tiempo, cuyo propósito exclusivo es desestabilizar al Gobierno y construir falsas e inexistentes vacancias", agregó.