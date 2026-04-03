"Adiós mi gorda": Mario Hart comparte emotiva despedida en medio de rumores de separación con Korina

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart y Korina Rivadeneira se encuentran en el ojo de la tormenta, debido a que existen rumores de que estarían atravesando una fuerte crisis sentimental e incluso se habla de una posible separación. En medio de ello, Mario compartió una emotiva despedida en redes sociales que ha conmovido a todos sus seguidores, ya que sufrió una dolorosa pérdida.

Mario Hart sufre en redes sociales

El piloto y Korina llevan una relación desde hace aproximadamente una década y, a lo largo de los años, se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula. Ambos solían compartir momentos familiares en sus respectivas cuentas de Instagram, pero dejaron de hacerlo repentinamente.

Consultado sobre el motivo por el que decidieron hacer ese cambio, Mario aseguró que se debía a que querían mantener su privacidad, mientras que Korina dio una versión similar y aseguró que no hablará más del tema, ya que prefiere mantener su relación en privado, como debió hacerlo siempre.

Sin embargo, hace unas horas, Mario llamó la atención al compartir un desgarrador video en el que anunciaba el fallecimiento de su perrita. Con el corazón roto, reveló que su querida mascota falleció de forma repentina y que estaba muy afectado por ello.

"Ayer me di cuenta de que algo no andaba bien con ella. Estaba bajando mucho de peso y su ánimo cada vez era peor, junto a una caminata lenta. Se la llevaron a bañar junto con Mish y ella se quedó para estar en observación. Hoy simplemente amaneció muy mal y por la tarde se fue. Adiós, mi gorda", escribió el piloto de autos.

Mario y Korina están vendiendo su casa

Una de las propiedades más conocidas del entorno artístico local ha saltado a la escena pública: la casa de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Ubicado en una zona exclusiva de Chorrillos, figura ahora como "a la venta" en redes sociales.

Lo que ha generado una serie de interrogantes sobre los próximos pasos de los integrantes de la familia Hart-Rivadeneira, luego de exponerse que Mario Hart ya no estaría viviendo con su esposa e hijos.

El origen de la especulación se remonta a diversas publicaciones en redes sociales, donde usuarios advirtieron que la casa mostrada por Mario Hart y Korina Rivadeneira en sus perfiles coincidía en detalles y ambientes con una propiedad que una inmobiliaria promociona en Chorrillos.

En medio de rumores sobre su relación con Korina Rivadeneira, Mario Hart atraviesa un momento doloroso tras la pérdida de su mascota. El piloto conmovió a sus seguidores con su mensaje, dejando en evidencia su tristeza. Mientras tanto, las especulaciones sobre su vida sentimental continúan generando atención en redes sociales.