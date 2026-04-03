03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible asesinato se registró en la madrugada de este 3 de abril en el Callao. Un hombre fue asesinado de al menos siete disparos cuando se encontraba al interior de su vehículo. La Policía ya inició las investigaciones y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas por la rapidez del ataque.

Hombre es asesinado de siete balazos en el Callao

Según informó nuestra reportera, Lía Rodríguez, el hecho ocurrió en el distrito de Mi Perú y la víctima fue identificada como Abner Narváez (31). El hombre había llegado aproximadamente a las 9:30 de la noche a un parque de la zona a bordo de su vehículo de color negro y permaneció en el lugar por varios minutos.

Sin embargo, instantes después apareció un sujeto a bordo de una motocicleta y le disparó al menos en siete oportunidades. Los balazos impactaron no solo en el lado lateral del vehículo, sino también en el parabrisas. El hombre quedó gravemente herido tras el ataque y fue trasladado de emergencia al hospital, donde se confirmó su deceso.

Mientras tanto, el sujeto que disparó huyó con dirección hacia la avenida Cusco, donde lo esperaba su cómplice. Hasta el lugar llegó la Policía y agentes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones, y no se descarta que el asesinato se haya producido por un ajuste de cuentas.

Cabe resaltar que en la zona hay varias cámaras de seguridad, las cuales serían claves para identificar al sujeto que disparó contra Abner. Sus familiares protagonizaron escenas de dolor al llegar a la escena del crimen y los vecinos piden mayor seguridad, ya que no es la primera vez que ocurre un asesinato.

🔴🔵 Callao: sicarios asesinan a balazos a un hombre al interior de su vehículo en Semana Santa



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Nuevo ataque a transportistas

Un nuevo ataque armado al transporte público se dio sobre las primeras horas de este 1 de abril en Puente Piedra. Esta vez, sujetos armados dispararon contra un bus de la ruta C de la empresa VIPUSA dejando una pasajera muerta y otra herida.

De acuerdo a la versión de testigos, la unidad, que cubre la ruta desde Ancón hasta Surco cruzando por la avenida Abancay, cumplía con su recorrido con destino al centro de Lima. Muy cerca del mercado Tres Regiones, dos sicarios aparecieron a bordo de una moto lineal sin placa e iniciaron disparos por el lado contrario del conductor.

Lamentablemente, los proyectiles impactaron contras tres pasajeras que se encontraban en los primeros asientos del bus ocasionando la muerta de una de ellas. Las otras mujeres fueron trasladadas al Hospital de Puente Piedra para atender sus heridas de manera inmediata. Exitosa pudo conocer que las afectadas responden a los nombre de Sheyla Lina Vargas Pacco de solo 18 años y Benedicta Huaytalla Ramos de 71.

Es así que, el crimen ha generado conmoción entre los vecinos de Mi Perú, quienes exigen mayor seguridad en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables, mientras las cámaras de vigilancia serían clave para esclarecer este violento asesinato ocurrido en plena vía pública.