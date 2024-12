César Acuña llama la atención al Congreso de la República: "Legislen, no pierdan el tiempo"

César Acuña, Gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), realizó un enfático llamado de atención al Congreso de la República.

En declaraciones a la prensa resalta que el Estado concentre sus esfuerzos en cumplir con su función de legislar y evitar distracciones en procesos políticos que, según él, no aportan al desarrollo del país.

Acuña exclama estabilidad para el Estado Peruano con honestidad sin tener malas intensiones y que se dediquen a temas más importantes como la inseguridad que vive en el país todos los días, dejando de lado

"En lugar de dedicarse a interpelar y censurar o pensar la vacancia, lo que pido al Congreso es que legislen, que no pierdan el tiempo en temas que no benefician al pueblo peruano hay temas de seguridad ciudadana y economía que son más importantes", afirmó durante declaraciones a la prensa.

El también excandidato presidencial expresó su preocupación por el uso de herramientas como las interpelaciones, censuras y vacancias, sugiriendo que estas deben ser empleadas con responsabilidad.

"La bancada de APP tiene una posición clara: no respaldamos interpelaciones, censuras ni vacancias. Nuestro compromiso es con el país, no con disputas políticas", agregó.

En un contexto de creciente polarización y críticas hacia la labor del Congreso, la posición de César Acuña busca marcar distancia respecto a decisiones que puedan generar inestabilidad en el gobierno.

César Acuña, gobernador de La Libertad, le pidió al Congreso que se dedique a "legislar" y que "no pierdan el tiempo". Aseguró que la bancada de APP no apoya ninguna interpelación, censura o vacancia Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/H1VFRtQ8br

Este mensaje llega en un momento donde varios ministros enfrentan pedidos de censura por parte de diferentes bancadas por el manejo inadecuado del desarrollo de actividades , un hecho que Acuña considera improductivo.

"Se hace política de mala manera , todo esta mal hecho con malas intensiones y eso no está bien debemos darle tiempo al tiempo para que se descubra la verdad, estamos a 4 meses de convocar nuevamente a elecciones, y no son honestos ya que tratan de buscar una vacancia que no es transparente de lanzarse mensajes sabiendo que no hay votos". concluyó César Acuña Gobernador de Trujillo