Precio del dólar hoy en Perú: Tipo de cambio este viernes 3 de abril durante Semana Santa

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el Perú se mantiene estable este viernes 3 de abril, reflejando una tendencia de calma en el mercado cambiario local. La divisa estadounidense continúa sin mayores sobresaltos, en medio de un contexto económico donde la oferta y demanda se han equilibrado en los últimos días.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio se ubica en 3.455 para la compra y 3.567 para la venta. Estas cifras son idénticas a las registradas en la jornada anterior, lo que confirma una pausa en las variaciones que venía mostrando la moneda extranjera.

En los últimos días, el dólar ha presentado ligeras fluctuaciones, aunque sin cambios bruscos que generen alarma en los mercados. Este comportamiento responde a factores tanto externos como internos, como la estabilidad política relativa y el desempeño de la economía global, que han contribuido a mantener un escenario predecible.

Especialistas señalan que esta estabilidad favorece a consumidores y empresas, ya que permite una mejor planificación financiera. Asimismo, el hecho de que el tipo de cambio se mantenga sin cambios significativos refuerza la percepción de un mercado cambiario controlado, al menos en el corto plazo.

El dólar continúa mostrando un comportamiento estable en el país, manteniéndose en los mismos niveles que el día anterior. Aunque se han registrado leves variaciones en jornadas previas, la divisa se ha sostenido dentro de un rango que brinda tranquilidad a los agentes económicos.

Precio del dólar hoy

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar se mantiene estable en el mercado peruano, sin cambios respecto a la jornada anterior. Aunque en días recientes presentó ligeras variaciones, la divisa continúa dentro de un rango controlado, generando confianza y previsibilidad para ciudadanos, empresas y agentes económicos en sus decisiones financieras.