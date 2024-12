Elizabeth Peralta presentará habeas corpus contra prisión preventiva: "Es una decisión errada"

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, indicó que presentará un habeas corpus contra la prisión preventiva de su patrocinada. Cabe precisar que la fiscal suspendida se entregó a la justicia para cumplir los 18 meses de prisión preliminar dictados por el Poder Judicial tras haberse mantenido en la clandestinidad por un día.

Espinoza señaló que no hay relación entre haberse entregado a la justicia y presentar un habeas corpus, ya que lo primero no implica necesariamente estar de acuerdo con el veredicto de las autoridades. En ese sentido, mencionó que la decisión de prisión preventiva por 18 meses es abusivo y no corresponde a la situación de la imputada.

"Vamos a presentar un habeas corpus; quiero precisar eso. El hecho de que la doctora Peralta se entregue no significa que no vamos a presentar un habeas corpus. Consideramos que es una decisión errada, injustificada y desproporcionada. De manera que acá lo que hay que subrayar es el buen comportamiento de la doctora Peralta", opinó el letrado.

¿No entregarse es un derecho?

Espinoza rechazó la postura de algunos de sus colegas y señaló que la Constitución ampara el principio de que aquello que no está prohibido, está permitido. En tal sentido, remarcó que una persona puede desobedecer y resistir su propia detención.

"No fue por salud que la doctora Peralta no se presentó. Existe un derecho que es el de resistir una orden de detención que se considera arbitraria, inconstitucional o ilegal como lo es esta orden de detención. Sin embargo, la doctora Peralta está entregándose y dándole la razón a los jueces que consideraron que no había riesgo de fuga. En efecto, no lo hay", indicó Espinoza.

Por tal razón, el abogado señaló que la conducta de Peralta debía ser subrayada, destacando que fue ella quien se entregó de forma voluntaria a la justicia y no hubo una detención.

Investigaciones

Como es sabido, la fiscal suspendida se encuentra bajo investigación por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias. Se le acusa, entre otras cosas, de haber realizado actos delictivos junto a Andrés Hurtado, conocido conductor de televisión y humorista.

En esta colaboración, la imputada habría intentado obstruir procesos judiciales en favor de Hurtado y del empresario Javier Miu Lei. De igual manera, está implicada en haber pausado una investigación contra Quántico Servicios Integrados, empresa de los Siucho Neira.

Así, el abogado Espinoza señaló que presentará un habeas corpus contra la prisión preliminar de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta.