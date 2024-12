Abogado de Elizabeth Peralta defiende pase a la clandestinidad de su patrocinada: "Tiene derecho"

El abogado de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, aseguró que su defendida "tiene derecho" a resistirse a una detención que considera arbitraria.

En entrevista para Canal N, el letrado indicó que cuando llamó a Peralta, ella ya no le respondió sino su hija. También, dijo que no preguntó por la ubicación de su patrocinada por que él no es "fiscal ni juez".

"Ayer hemos estado juntos en mi oficina, hoy solo me comuniqué, pero no sabía su ubicación (...) Llamo a la doctora Peralta y me comunica la familia, ya no me contesta la doctora, me contesta su hija (...) Yo no he preguntado donde está porque yo no soy fiscal ni juez, soy abogado de mi clienta (...) Respeto los derechos de las personas y reconozco que mi cliente tiene derecho a resistir una detención que considera arbitraria", declaró.