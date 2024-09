Fiscalía llega a vivienda de Andrés Hurtado: Esperan presencia de abogado para iniciar allanamiento

El Ministerio Público llegó hasta la vivienda de Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín, ubicado en Miraflores para hacer efectiva la orden de allanamiento que se emitió en su contra. Ello después de que el Poder Judicial compartiera una resolución ordenando dicha medida.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y constató como Diego Torres y otros dos fiscales acudieron hasta el malecón Cisneros para hacer su ingreso y recabar todo tipo de información, documento y cualquier objeto que pueda ser de vital ayuda para las acusaciones que se le implica al conductor.

A pesar de la llegada de los fiscales hasta el inmueble, estos no logran hacer efectiva la orden del Poder Judicial debido a la cuestionada ley recientemente aprobada por el Congreso la cual indica que el abogado debe estar presente.

Por ello, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió encarecidamente a la Defensoría Pública la presencia de uno de sus integrantes para proceder al ingreso a dicho inmueble la cual resultaría vital en el caso contra Chibolín.

Como se recuerda, sobre las primeras hora de este martes 24 de septiembre, el Poder Judicial respondió positivamente al pedido del Ministerio Público de allanar la vivienda de Andrés Hurtado y levantar el secreto de sus comunicaciones.

El conductor se encuentra actualmente detenido de manera preliminar por siete días luego de haber sido arrestado el pasado jueves en una clínica de San Borja.

Luego que Julio Rodríguez denunciara a su defensa legal, Elio Riera, exabogado de Alberto Fujimori, anunció públicamente que será el defensor de Andrés Hurtado mientras siga su proceso por lavado de activos y cohecho.

El fiscal provincial, Diego Mauricio Torres se pronunció mediante las redes sociales del Ministerio Público lamentando la poca colaboración de los abogados de Andrés Hurtado por lo que aún no logran ingresar a su vivienda.

Como se indicaba líneas arriba, el integrante de la Fiscalía hizo el pedido a la defensoría pública para que envían a uno de sus integrantes y puedan realizar el procedimiento.

"En efecto no podemos ingresar aún por la renuencia de los abogados de no contestar el teléfono y en consecuencia se está procediendo a comunicarnos y coordinar con la defensa pública, ya que caso contrario no podremos ingresar", expresó.