Fiscalía pide 11 años de cárcel a Edwin Martínez por el presunto delito de lavado de activos

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El congresista de la bancada de Acción Popular (AP), Edwin Martínez Talavera, ha sido acusado por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de lavado de activos, luego que se encontrara un desbalance patrimonial de 700 mil soles cuando fuera alcalde del distrito Mariano Melgar, en Arequipa.

Según un informe periodístico emitido por Panorama este domingo 26 de marzo, el Ministerio Público (MP), halló que Martínez Talavera habría cometido dicho acto flagrante por medio de la justificación de la construcción de un edificio de tres pisos, repartidos entre sus hijo, exesposa y actual pareja en el 2017.

Encuentran desbalance en patrimonio de Edwin Martínez

Ministerio Público solicitó 11 años al Poder Judicial contra Edwin Martínez por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo a ello, en el reportaje se determinó que el actual funcionario del Poder Legislativo estableció que percibía un sueldo de 4500 soles y tenía en su poder alrededor de S/12 300, que fue lo que más alcanzó ahorrando. Todo esto aconteció durante el 2015 al 2018.

"La valorización, en efecto, tiene el precio del terreno que, solamente calculado en ese año, era 7.000 soles", aseveró el parlamentario.

Ya fue citado

Por otra parte, el Poder Judicial (PJ) ya programó la etapa previa del juicio oral para el 7 de junio y analizar el pedido del MP en imponerle una pena privativa de libertad de 11 años, al también indagado por el caso 'Los Niños'.

Dice no temer investigaciones

Como se recuerda, el congresista detalló sus reuniones con el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en Palacio de Gobierno y aseveró que solo fueron netamente cuestione de "labor legislativa".

"Yo creo que he sido bien claro. El que nada debe, nada teme. Yo he ido públicamente en como 5 o 6 oportunidades a visitar al presidente de la República (Pedro Castillo) para casos única y exclusivamente de labor legislativa", indicó.

En ese sentido, agregó que esta dispuesta a asistir a cualquier citación para explicar sus charlas con el exmandatario y descartar que es parte del grupo denominado 'Los Niños'.

"Yo me someto a cualquier investigación. Si es que soy citado, voy a ir a la citación porque el más interesado en que esta investigación fiscal se logré realizar soy yo. No he hecho nada ilegal ni tampoco podría hacer nada ilegal, este proceso de investigación se van a ir esclareciendo los hechos", esbozó.

De esta manera, Edwin Martínez viene siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos y han pedido 11 años de prisión.