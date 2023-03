Dina Boluarte sobre allanamiento a congresistas: "Respetamos la autonomía del Ministerio Público"

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció acerca del allanamiento de viviendas y oficinas de los congresistas investigados por el Ministerio Público en el caso 'Los Niños', donde señalan a los legisladores de haber realizado presuntos pactos irregulares con el expresidente Pedro Castillo.

Desde la ciudad de Trujillo, indicó que desde el Ejecutivo se respeta la autonomía de todas las autoridades del Estado, pues manejan sus propios protocolos de actuación.

"Si el Ministerio Público ha tomado a bien esta acción de ingresar a las propiedades de los congresistas es dentro de esa autonomía y nosotros como Ejecutivo solo podemos decir que respetamos la autonomía de todas las instituciones del Estado: Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc.", aseguró la jefa de Estado.

Intervención

Las autoridades llegaron a la casa de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al promediar las 5 de la mañana de hoy, 24 de marzo. Chávez Chino estuvo inspeccionando las diligencias llevadas a cabo en su domicilio, ubicado el distrito de Magdalena.

Es importante mencionar que, al mismo tiempo, se estuvo allanando las oficinas y casas de los legisladores a los que, luego de la información que fue proporcionada en su momento por la colaboradora eficaz Karelim López, se les ha señalado de ser los presuntos 'Niños'.

Según se informó, en el desarrollo de esta operación se intervinieron 41 inmuebles, entre los cuales se consideró 21 viviendas y 20 oficinas del Congreso de la República.

¿Qué incautaron?

El abogado de Betssy Chávez, Erwin Siccha, dijo que el allanamiento "se ha realizado con la mayor integridad y con la mayor diligencia" por parte de la representante del Ministerio Público.

Tras ello, informó que las autoridades han incautado algunas libretas personales de la expremier y también los equipos celulares, de ella y sus padres, quienes viven en el mismo domicilio.

"Son dos (celulares) de sus padres, uno de ella y otro que utilizan para las votaciones del Congreso. O sea, son cuatro, pero en sí son tres que pertenecen a las personas quienes están dentro del inmueble", detalló el letrado.

Agregado a ello, resaltó que Chávez Chino está incluida en el proceso penal por el caso 'Los Niños', pero no está acusada del delito de organización criminal.

"Ella está incluida en este proceso penal, en el que se investiga la presunta organización criminal denominada 'Los Niños'. Nosotros no queremos calificar de esa manera, pero ella específicamente no está imputada por ese delito [...] (el allanamiento) no es por el caso 'Los Niños', porque ella no está investigada por la organización criminal", afirmó.