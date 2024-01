Fray Vásquez ya tenía pensado entregarse a la justicia desde que destituyeron a Marita Barreto del Eficcop

En entrevista exclusiva a Exitosa, el abogado de Fray Vásquez, Iván Ramírez, reveló que su patrocinado tenía pensado entregarse a la justicia desde hace dos meses, luego que la fiscal Marita Barreto fuera destituida del cargo de coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop).

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la defensa legal sostuvo que el sobrino de Pedro Castillo le consultó sobre la posibilidad de ponerse a derecho, dos meses atrás, luego que su defendido contactara con el coronel Harvey Colchado, coordinador general del Eficcop.

Según indicó, la autoridad policial prometió a Vásquez Castillo que lo "ayudarían" en caso de someterse al sistema judicial. A detalle, le habría comentado que la fiscal Barreto iba a ser "retirada definitivamente del equipo especial si no se entregaba".

"Esta opinión o este razonamiento ya lo tenía hace dos meses, desde que Marita Barreto fue retirada del cargo (del Eficcop) el lunes (27 de noviembre). Justamente, el viernes (3 de diciembre) preguntó sobre esta posibilidad, porque el coronel Colchado le dijo que si no se entregaba sacaban a Marita Barreto, pero si lo hacía iban a ver resultados desde Eficcop y por eso no la iban a sacar, además, le dijo que lo apoyarían", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, rechazó que la resolución de su patrocinado haya sido consensuada con su persona. Al respecto, reveló haberle recomendado que no se ponga a disposición de la justicia porque tenía sospechas del Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP).

"La decisión de Fray Vásquez ha sido personalísima. Como abogado, no he participado en ese razonamiento del señor Vásquez a efectos de entregarse a la PNP, en vista que yo le dije que no confiaba en el Poder Judicial y el Ministerio Público y que iba a ser una decisión apresurada o poco inteligente", añadió en su intervención.