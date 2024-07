José Domingo Pérez: PJ niega sanción contra Giuliana Loza y Humberto Abanto por 'gestos obscenos'

El Poder Judicial (PJ) resolvió no emitir sanciones contra Giuliana Loza y Humberto Abanto por haber realizado presuntos 'gestos obscenos' en contra del fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia del juicio oral por el 'caso Cócteles'.

El Juzgado señaló que dichas acciones son interpretativas y no corresponde emitir alguna sanción. Ello, ante la denuncia presentada por el miembro del Equipo Especial Lava Jato alegando que se trató de un acto de discriminación sexual.

En esa línea, el Poder Judicial recomendó a todas las partes "conducirse con el debido respeto" durante todos los actos de la audiencia por el juicio oral contra Keiko Fujimori. Posterior a ello, el fiscal continuó con la sustentación de su acusación contra los encausados en el caso 'Cócteles'.

El fiscal José Domingo Pérez denunció que las defensas de Keiko Fujimori y Yoshiyama Tanaka, Giulliana Loza y Humberto Abanto, respectivamente, realizaron "gestos obscenos de connotación de discriminación sexual" durante la audiencia judicial por el caso 'Cócteles', el pasado 02 de julio.

Durante la audiencia del juicio oral que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular y otros por el presunto delito de lavado de activos, el fiscal detalló que el hecho quedó grabado en el canal oficial del Poder Judicial (PJ).

Domingo Pérez hizo un llamado a los integrantes de el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, a fin de que tomen las decisiones correspondientes y sancionen tanto a Giulliana Loza y Humberto Abanto. "Ustedes pueden verificar el significado de los mismos", precisó.

Al hacer pública la denuncia, la defensa de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, no dudó en responder, manteniendo una seriedad firme, a diferencia del momento que acusa Domingo Pérez, en donde se le veía sonriente haciendo señas con su mano en conjunto con Humberto Abanto.

"Si alguien se siente aludido por una inexistente falta de respeto, no es cuestión nuestra y se lo digo firmemente, de hecho he sido tan pulcra y ustedes darán fiel cumplimiento de eso que no he caído en tentaciones de responder calificativos en los anteriores intervenciones, porque me debo a ustedes, a la justicia", indicó.