'Maldito Cris': Fiscalía solicitó prisión preventiva para presuntos cómplices del delincuente abatido

La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para los presuntos cómplices del 'Maldito Cris' que operaban en una discoteca realizando acciones presuntamente delictivas.

Mediante sus redes sociales la Fiscalía anunció que el Cuarto Despacho de la Novena Fiscalía Penal de Lima Norte solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas que habrían tomado un local donde funcionaba la discoteca "Bunny" para cometer supuestos actos ilícitos.

Asimismo, el Ministerio Público indicó que a los sujetos mencionados se les investiga por los presuntos delitos de banda criminal, microcomercialización de drogas, uso ilegal de armas, hurto o robo agravado y otros.

Asimismo, esta banda delictiva estaría vinculada a la red "Puros Hermanos Sicarios", que integró el fallecido 'Maldito Cris'.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció luego de que se liberó a los cómplices del 'Maldito Cris' y pidió "disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades".

Durante un pronunciamiento oficial, la titular del Ministerio Público (MP) compartió su compromiso para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir y, en caso de repetirse, serán severos con las medidas correctivas.

"No somos perfectos y, en nombre del Ministerio Público, pido disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades. Nuestro compromiso es que esto no volverá a suceder y, que de pasar, seremos muy severos con las medidas correctivas", dijo a los medios.