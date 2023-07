Fiscal de la Nación pide "disculpas a la ciudadanía" tras liberarse a cómplices del 'Maldito Cris'

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció luego de que se liberó a los cómplices del 'Maldito Cris' y pidió "disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades".

Durante un pronunciamiento oficial, la titular del Ministerio Público (MP) compartió su compromiso para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir y, en caso de repetirse, serán severos con las medidas correctivas.

"No somos perfectos y, en nombre del Ministerio Público, pido disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades. Nuestro compromiso es que esto no volverá a suceder y, que de pasar, seremos muy severos con las medidas correctivas", dijo a los medios.