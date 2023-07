'Maldito Cris': Interpol emite alerta azul para ubicar a cómplices del abatido delincuente

La Organización International de la Policía Criminal (Interpol) emitió alerta azul contra Alvin Daniel Vargas García, complice del 'Maldito Cris' que huyó a Chile. Además, la alerta incluye a Danny José Marcano Andrade, quien se encuentra en territorio peruano, pero ha desaparecido todo rastro de sus pertenencias.

Cabe precisar que esta señal consiste en una orden de cooperación internacional que tiene como objetivo obtener más información y conocer el paradero o hechos delictivos de los delincuentes.

El escape de Alvin fue confirmado por el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), el general PNP Óscar Arriola, durante la marcha por la paz en conmemoración del aniversario de la creación de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE).

El pasado domingo 2 de julio la Fiscalía de la Nación dispuso la destitución de la fiscal María del Socorro Abad, quien liberó a los cómplices del 'Maldito Cris' tras 48 horas de su captura.

A través de una resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano, la fiscal general Patricia Benavides destituyó a la letrada de su cargo como fiscal provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte y de su despacho en la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.

Así, la representante del Ministerio Público (MP) decidió poner fin al nombramiento de la fiscal que ordenó la liberación inmediata de Alvin Daniel Vargas García y Danny José Marcano Andrade.

Según señaló, esta destitución se realiza "sin perjuicio de las acciones legales que puedan estar pendientes por quejas o denuncias en trámite" contra Abad Tandazo.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció luego de que se liberó a los cómplices del 'Maldito Cris' y pidió "disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades".

Durante un pronunciamiento oficial, la titular de la Fiscalía compartió su compromiso para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir y, en caso de repetirse, serán severos con las medidas correctivas.

"No somos perfectos y, en nombre del Ministerio Público, pido disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades. Nuestro compromiso es que esto no volverá a suceder y, que de pasar, seremos muy severos con las medidas correctivas", dijo a los medios.