Rafael Vela y José Domingo Perez: Fiscalía recomendó iniciar procesos disciplinarios por declarar ante la prensa

La Fiscalía recomendó iniciar los procedimientos disciplinarios en contra de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez por las declaraciones hechas sobre los procesos de investigación que estaban en curso.

La recomendación por parte del Ministerio Público fue hecha a través de la Autoridad Nacional de Control mediante un documento elaborado por el fiscal adjunto supremo titular, Javier Luna García, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios.

La propuesta sostiene que ambos fiscales integrantes del Equipo Especial Lava Jato habrían cometido una infracción disciplinaria tras declarar ante la prensa y entregar detalles sobre los casos que se encontraban en desarrollo.

El documento del Ministerio Público acusa al fiscal superior Rafael Vela Barba de haber emitido declaraciones en medios de comunicación. Según los hechos fácticos recopilados por la institución, el también abogado habría incurrido en dicha falta luego de dar entrevistas en al menos en 4 programas televisivos.

Dentro de las acciones que le costarían al coordinador del Equipo Especial Lava Jato este proceso disciplinario se encuentra una entrevista en Exitosa. Con fecha del 24 de abril de 2023, se le señala de dar información sobre el estado de salud de Alejandro Toledo en 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar.

"El día de ayer tengo entendido que ha pasado por exhaustivos exámenes médicos [...] tengo entendido, porque no he sido informado aún de eso, que él ha tenido no solamente la examinación médica de la Policía, sino también de los médicos legistas en el Ministerio Público", había dicho a nuestro medio hace poco más de dos meses.