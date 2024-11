Exteriores de vivienda de Nicanor Boluarte sin presencia de efectivos PNP pese a orden de prisión preventiva

19/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

El equipo de Exitosa llegó hasta los exteriores de la vivienda del hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, quien ahora se encuentra prófugo, y pudo corroborar la ausencia de efectivos policiales pese a que el Poder Judicial (PJ) dictó prisión preventiva en su contra.

Vivienda de Nicanor Boluarte sin resguardo policial

Pese a que el hermano de la mandataria, Dina Boluarte, tienen una orden de prisión preventiva en su contra, la reportera de Exitosa se percató de que ningún agente del orden se encontraría resguardando su casa ubicada en el distrito de San Borja, así como investigando o averiguando su actual paradero, puesto como se recuerda, Nicanor se encuentra no habido.

Además, las cámaras de Exitosa mostró que no existiría ningún movimiento en el interior del inmueble desde hace varios días, información que coincide con las versiones dadas por los vecinos de Nicanor Boluarte. Incluso el abogado del actual investigado por el caso 'Waykis en la sombra', no tendría conocimiento de dónde se encontraría su defendido, que no acudió a escuchar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El equipo de Exitosa estuvo en los exteriores de la vivienda del hermano de la presidenta de la República, quien ahora se encuentra prófugo, y pudo corroborar la ausencia de policías pese al pedido de prisión preventiva en su contra.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/t1thIURZG8 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2024

Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor

El pedido de 36 meses de prisión preventiva, solicitado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Equipo 5, fue aprobado este 19 de noviembre al promediar la 1:00 p.m. por el juez Richard Concepción Carhuancho, miembro del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE).

"Este despacho ha llegado a la concusión de que debe imponerse el mandato de prisión preventiva porque se trata de una medida proporcional para su caso. No es posible una medida menos gravosa, ya que se han presentado factores agraviantes de peligro de fuga y perturbación de la actividad probatoria. En libertad, es bien probable que se ponga en grave riesgo el éxito del proceso", señaló el magistrado.

El juez consideró que la medida resulta fundamental a modo de prevenir que Nicanor Boluarte interfiera con el debido proceso. Como se recuerda, se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relacionados con el caso 'Waykis en la Sombra'.

Abogado no puede localizar a Nicanor Boluarte

El día de ayer, lunes 18 de noviembre, se llevó otra audiencia en la que el Poder Judicial decidía qué medidas tomar en contra de Nicanor Boluarte, pero sorpresivamente, el investigado 'brilló' por su ausencia.

Su abogado Luis Vivanco informó en dos oportunidades que no logró comunicarse con su patrocinado y no tenía conocimiento de su paradero. "No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente", afirmó.

De esta manera, tras conocerse la decisión del PJ de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, el equipo de Exitosa llegó hasta los exteriores de su vivienda en San Borja y se percató de la ausencia policial.