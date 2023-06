Pamela Cabanillas: 'Mommy Yankee' llegó al Perú tras ser extraditada de España

Este jueves, 22 de junio, en horas de la tarde, Pamela Cabanillas más conocida como 'Mommy Yankee', llegó al Perú en calidad de extraditada desde España.

Exitosa llegó hasta los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao e informó que, aproximadamente a las 6:20 p. m., Pamela Cabanillas pisó suelo peruano luego de entregarse a las autoridades españolas.

Seguidamente, 'Mommy Yankee' ,con un total resguardo policial, fue trasladada en el vehículo de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) para la realización de las diligencias correspondientes.

Respecto a su supuesto estado de gestación, la acusada de 19 años señaló mediante sus redes sociales que se encontraría embarazada de 4 meses.

''Hoy 22 de junio del 2023, me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada. Seguidamente, la Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente me encuentro embarazada de 4 meses, me encuentro bien, sin lesiones, golpes y sin nada que cambie mi aspecto físico'', manifestó a través de una historia de Instagram.