Patricia Benavides asegura que su suspensión tiene "motivaciones políticas": "JNJ no tiene pruebas en mi contra"

Patricia Benavides se pronunció tras su suspención como fiscal de la Nación por el plazo de seis meses, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y señaló que dicha decisión "tiene motivaciones políticas".

Mediante un pronunciamiento, la titular del Ministerio Público, hasta el último miércoles 6 de diciembre, aseguró que la JNJ "no tiene ni una sola prueba en su contra" para haber sido suspendida por un plazo de seis meses.

De tal modo, la exfiscal de la Nación se refirió a la Junta Nacional de Justicia y manifestó que "no respetaron el proceso" para su suspencion, por lo cual quedaría evidenciado que dicha decisión "ya estaba tomada con anterioridad".

Ante ello, Benavides que fue reemplazada por Pablo Sánchez, quien asumió hoy, de forma interina, el cargo de nuevo fiscal de la Nación, hizo un llamado a todos los fiscales del país, a fin que no se dejen "amedrentar" y continúen su labor.

"Que no se dejen amedrentar y continúen con las investigaciones que se tienen en curso. No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión, detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia ", declaró Benavides.

Cabe mencionar que, según la exfiscal de la Nación, el último miércoles 7 de diciembre, durante la audiencia de la Junta Nacional de Justicia, aseguró, que se sometería a las diligencias "siempre y cuando se den las garantías para el respeto al debido proceso".

Sin embargo, señaló que la JNJ no habría respetado el proceso en su caso, en contrariedad a cuando este solicitó en el momento en que el Congreso de la República, estuvo a punto de sancionar a sus miembros.

"Tampoco es una casualidad que justo hoy, a un año de recobrar la democracia al Perú, es que soy suspendida preventivamente como fiscal de la Nación (...) Nunca me he corrido y siempre he dado la cara en todo momento", expresó.