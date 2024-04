Patricia Benavides: Eficcop dirige operativo Valkiria II con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) viene realizando este martes una nueva fase de la Operación Valkiria, operativo que propició la caída de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Así lo dio a conocer el propio Ministerio Público (MP) desde sus plataformas oficiales, donde detalló que la intervención, que ha sido denominada como Valkiria II, inició a las 03:40 a.m. de este 23 de abril y cuenta con el respaldo de 23 fiscales y más de 100 policías.

"Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICOOP MP-PNP) que dirige la fiscal superior Marita Barreto, con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías, llevó a cabo desde las 03:40 AM el operativo "VALKIRIA II" en la provincia de Lima", se lee en la mencionada publicación.

Del mismo modo, la Fiscalía de la Nación detalló que el operativo de esta mañana, que tiene lugar en el marco de las investigaciones contra Miguel Villanueva, Miguel Girao Isidro, José Luis Castillo y Alva, constó del allanamiento de 21 viviendas.

Como resultado del trabajo dirigido por Eficcop, siete personas han sido detenidas preliminarmente. Ello por la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.

Como se recuerda, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es sindicada de presuntamente liderar una organización criminal al interior del propio Ministerio Público.

Tras dichos cuestionamientos, y las declaraciones de su exasesor, Jaime Villanueva, fue suspendida el pasado 6 de diciembre por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), decisión que fue rechazada por la investigada al considerar que contiene elementos "incipientes".

"Ahora quedan en sus manos mis más de 28 años de carrera fiscal, pero no tengo miedo a la destitución porque sé que la justicia prevalecerá. No he venido a pedir compasión, vengo a luchar con dignidad para salvar mis años de servicio al Perú, al que entregué mi vocación y sacrificando horas de madre con el sueño de un Ministerio público diferente y renovado", dijo a fines de marzo.