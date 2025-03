Pedro Castillo se ausenta en juicio por caso Golpe de Estado: Expresidente exige evaluación médica tras huelga de hambre

El expresidente Pedro Castillo se ha negado asistir a la sexta audiencia del juicio oral en su contra por el caso Golpe de Estado. Según el director del penal de Barbadillo, el exmandatario se encuentra exigiendo una evaluación de un médico legista.

Ante la solicitud del exmandatario, las autoridades competentes dispusieron que el médico legista se apersone al lugar donde se encuentra Castillo Terrones dentro del penal de Barbadillo. Sin embargo, un hecho que llamó la atención fue que su propio abogado solicitara su presencian en la sala.

En dos ocasiones previas, el exjefe de Estado ya se había ausentado de las audiencias alegando problemas de salud que surgieron luego de su huelga de hambre. Pese a ello, el abogado de oficio de Pedro Castillo señaló que su defendido se encuentra establece y pidió que sea traído a la Sala.

Hace unos días, Pedro Castillo reapareció en redes sociales para descartar las versiones que señalaban que la huelga de hambre que adoptó había sido levantada tras sufrir una descompensación.

Por ello, el expresidente de la República utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para indicar que su medida de protesta contra el Poder Judicial se mantiene firme calificando de farsa judicial el juicio que se le viene siguiendo por el presunto delito de rebelión.

"Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!", indicó.