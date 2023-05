Pedro Castillo "sigue siendo presidente de manera técnica", insiste su abogado Walter Ayala

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, señaló que su defendido sigue siendo el presidente de la República de "manera técnica", ya que no se habría respetado los "estándares internacionales" en la vacancia propiciada por el Congreso.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el magistrado señaló que la Organización de Naciones Unidas (ONU) muestra su preocupación "respecto al debido proceso" durante la destitución Castillo Terrones del máximo cargo de representación.

Por otro lado, el letrado rememoró que durante el cese de Pedro Castillo, en diciembre del año pasado, el Parlamento no respetó las garantías procesales y esto se encuentra fuera de discusión a diferencia del mensaje presidencial que puede ser tomado como un "golpe de Estado o no".

"El Parlamento de la República, el día 7 de diciembre, cuando vaca al presidente Pedro Castillo, no respetó el debido proceso. Muy aparte de que dio un discurso, nos guste o no nos guste, de que fue golpe o no fue golpe de Estado, dejemos eso de lado. No se respetó el debido proceso", añadió.