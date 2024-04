'Caso Rolex': acta de allanamiento confirma que hijo de Dina Boluarte no abrió la puerta

En los últimos días, funcionarios del Poder Ejecutivo han cuestionado el desarrollo del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, aludiendo a un "presunto acto desproporcionado". No obstante, el acta de la diligencia fiscal dio cuenta que los agentes del Ministerio Público (MP) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) tumbaron la puerta del inmueble de la mandataria, luego que el hijo de la jefa de Estado no permitiera el acceso de las autoridades.

En medio de los cuestionamientos a Harvey Colchado, jefe de la Diviac, se conoció que los efectivos y fiscales notificaron a Daniel Gómez, descendiente de la mandataria, su presencia en el marco de las investigaciones en contra de su progenitora por presunto enriquecimiento ilícito.

En primera instancia, el último hijo de Boluarte Zegarra pidió unos minutos de espera; sin embargo, pasado un buen rato y tras la nula respuesta del joven, se procedió a realizar el descerraje correspondiente de la puerta principal, seguidamente personal policial junto con representantes de la Fiscalía procedieron a ingresar al interior de la residencia.

"Al tocar el intercomunicador que se encuentra en el exterior del ingreso al mencionado inmueble, respondió una persona de sexo masculino quien se identificó como Daniel Gómez, a quien se le indicó que en el exterior del inmueble se encuentra presente personal PNP y del Ministerio Público, con la finalidad de ejecutar una medida judicial de allanamiento (...) la persona de sexo masculino indicó que esperan un momento, pasados unos minutos se volvió a tocar el intercomunicador en reiteradas ocasiones, ya que no abrían la puerta, es así que pasado diez minutos y al no obtener respuesta, se procedió a realizar el descerraje correspondiente de la puerta principal, seguidamente personal policial conjuntamente con representantes del Ministerio Público procedieron a ingresar al interior del citado inmueble a fin de ejecutar la medida judicial", se lee en el documento.

Como se recuerda, el operativo realizado en la vivienda de la mandataria y Palacio de Gobierno no fue bien tomado por el Ejecutivo. Puntualmente, el premier Gustavo Adrianzén señaló al coronel PNP Harvey Colchado; puesto que autorizó que la puerta del inmueble de la mandataria sea tumbada.

"No he descartado (la remoción de Harvey Colchado, jefe de la Diviac). En mi opinión, se quebrantó el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado", sostuvo.