Sada Goray: Fiscalía no investigaría a acusada de actos de corrupción por no ser "alta funcionaria del Estado"

La Fiscalía de la Nación informó que no puede investigar a Sada Goray debido a que no es una alta funcionaria del Estado. La entidad realizó esta aclaración tras el comunicado de la familia de la empresaria acusada de cometer actos de corrupción tras señalar que Patricia Benavides viajó a EE.UU. a tomarle declaraciones.

El descargo del Ministerio Público fue realizado mediante un oficio donde también explican que el actual proceso de investigación le corresponde a EFICCOP, unidad que deberá determinar su supuesta culpabilidad en el caso.

"La determinación de la presunta responsabilidad penal de Sada Goray corresponde a los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) que actúan con independencia de criterio. (...) La señora Sada Goray Chong no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado (no tiene prerrogativa ni inmunidades)", se lee en el escrito.