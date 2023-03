Alexis Sánchez quiere seguir en el Marsella si hay un proyecto ganador

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

"Tan solo estoy aquí desde hace un año. Me quedaré o me iré, pero estoy aquí para darlo todo, no vine a Marsella de vacaciones a tomar el sol", declaró Sánchez al ser preguntado sobre la derrota del miércoles en la Copa de Francia contra el Annecy, de segunda división.

Al ser preguntado por un periodista sobre su futuro, el exatacante del FC Barcelona y Arsenal respondió que "tenía muchas ganas de quedarse".

"Pero vine para ganar", añadió. "Juego para ser campeón, no segundo, tercero o cuarto. El otro día yo estaba todavía más triste que los fans porque solo pienso en la victoria. No se me pasará tras una, dos o tres victorias. Va a durar".

El chileno, que firmó por una temporada con el Marsella pero con la posibilidad de renovar su contrato un año más, repitió después que quería "ganar y ser campeón".

"Pero eso no puede hacerse solo. Hace falta todo un club, compañeros, que todo el mundo de el 100%. Querer ganar es una mentalidad", explicó.

En la Ligue 1 francesa, el Marsella es segundo a ocho puntos del líder, el París Saint-Germain.