Artista jubilado remata sus obras para poder pagar el tratamiento de su perrita: "Debo salvar a mi compañera"

Un artista jubilado sorprendió a todos al no dudar en vender sus obras para poder conseguir el dinero necesario para poder pagar el costoso tratamiento que permita salvar la vida de su querida perrita 'Tita'. El acto fue aplaudido por varios internautas en redes sociales.

Muchas personas demuestran que están dispuestos a todo con tal de garantizar el bienestar de sus mascotas, a quienes consideran como un integrante más de su familia. Así nos lo demuestra, Rubén Osvaldo Alonso, más conocido como 'Osvaldito', un artista jubilado que pinta cuadros en Mar de Plata, Argentina, hace más de 50 años.

Su vida cambió por completo tras recibir la terrible noticia de que su querida perrita 'Tita', quien lo acompaña desde el 2013 cuando la recogió de la calle en medio de un diluvio, se encuentra enferma con insuficiencia hepática, un trastorno que daña el hígado.

Tras el diagnóstico, 'Osvaldito' no dudó en gastar $150.000, entre análisis de sangre, ecografías y las consultas con el veterinario, con tal de poder ayudar a recuperarse a su "fiel amiga de cuatro patas".

Artista jubilado vende sus pinturas para ayudar a su perrita enferma 'Tita'.

Debido a que el dinero que obtiene tras su jubilación, el artista argentino decidió buscar otra alternativa para tener más ingresos: ¡vender sus pinturas! Estas obras tienen un valor que va desde los $40.000 hasta los $60.000. 'Osvaldito' dejó en claro que no dudará en encontrar la forma de salvar a 'Tita', su compañera de 12 años.

"La salud de mi perra es prioridad, no voy a abandonar a mi compañera de 12 años, que me da felicidad y alegría. (...) La Tita vino a llenar un espacio muy grande en mi vida, siempre estuvo a mi lado. Me agarró COVID-19, estuve al borde de la muerte y ella estuvo siempre al lado de mi cama. ¿Cómo la voy a abandonar?", señaló visiblemente angustiado por la salud de su perrita de color negro.