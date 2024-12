Perro salvó a su dueño de un violento ataque por parte de sujetos: "Iban a dispararme"

28/12/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Hazaña canina! Momentos de terror vivió un hombre al exterior de su domicilio, luego de que dos sujetos intentaron atacarlo ferozmente. Sin embargo, estos no contaban con que su víctima tenía un imponente perro, el cual se percató de sus intenciones y acudió al rescate. El insólito hecho quedó registrado en video, por lo que, al ser difundido en redes sociales, se volvió viral de inmediato.

Perro salva a su dueño de brutal ataque con arma

Este impresionante hecho ocurrió hace algunos días, y tuvo lugar en la localidad de Merlo, en Argentina. En dicho contexto, una persona estaba a punto de ingresar a su hogar, sin imaginar que sería abordado por dos personas, quienes se presumía eran ladrones. Ellos empezaron a amedrentarlo en la puerta de su casa, golpeándolo incluso con una pistola.

Fue en aquel momento que el animal, un perro de raza pitbull, entró en escena. En las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad, se observa cómo el can se abalanzó hacia el delincuente, ocasionando que este cayera al suelo estrepitosamente. Posteriormente, el bravo espécimen intentó morderlo en la pierna, ocasionando que el sujeto huyera despavorido.

Su cómplice, al percatarse de lo sucedido, abandonó rápidamente el lugar, a fin de evitar que el pitbull también lo ataque. Esto ocasionó no solo que su dueño no fuese atacado, sino que también resguardó su integridad y lo puso a salvo. Si bien se desconoce la actual situación de los dos sujetos, lo cierto es que este episodio demostró la valentía y lealtad del animalito, quien no dudó en defender a su amo frente a estos agravios.

🚨 PITBULL HÉROE LO AYUDÓ A EVITAR UNA ENTRADERA EN MERLO



📍Los delincuentes armados le pegaban culatazos para obligarlo a entrar a su casa. Pero cuando abrió la puerta, su perro encaró a los ladrones y los puso en fuga. #Pitbull #heroe @MerloGob @gustavomenendez #Inseguridad pic.twitter.com/pl17wFjg28 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 27, 2024

¿Quiénes eran estos sujetos? Dueño de can se pronuncia

Si bien en un inicio se pensó que estos eran ladrones, el dueño del perro, identificado como Gabriel, aclaró la situación. De acuerdo con el portal informativo 24 Matins, Gabriel es un expolicía, y tiene experiencia entrenando perros. Además, las personas que querían atacarlo eran sus vecinos, quienes tenían intenciones de atacarlo por presuntamente tener rencillas con él

"Querían dispararme, es lo que me dijo", aseguró Gabriel, indicando que no le ha hecho nada a su vecino para que reaccione así. "Está entrenado, pero no para lastimar, sino para defender. Yo salgo a comprar con el perro y los chicos que andan en la calle lo acarician", añadió sobre su mascota.

Por su parte, el agresor, quien no reveló su identidad, advirtió que tuvo esa reacción porque Gabriel le habría faltado el respeto a su padre, y que aquella 'arma' era solo un encendedor. "Él le dijo que me atacara", manifestó sobre el perro.