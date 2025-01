Reguetonero y su INESPERADO emprendimiento para ayudar a perros sin hogar: "Me han cambiado la vida"

Un reconocido cantante puertorriqueño no solo sorprende a sus fans con su talento para el canto, sino por el inesperado emprendimiento que lanzó con el objetivo de recaudar dinero que le permita ayudar a perritos abandonados y sin hogar.

El reguetonero Carlos Daniel Crespo Planas, más conocido como Ñejo, contó en una reciente entrevista con Juanpis González, contó que encontró una nueva forma de marcar la diferencia, no solo en la música, sino a nivel social, que ha tenido un cambio significativo para su estilo de vida.

El artista urbano de 49 años comenzó a promocionar iniciativas para ayudar a los animales que se encuentran en situación de calle. Es por ello, que lanzó su emprendimiento virtual de venta de manillas (pulseras) para generar ingresos que son destinados a tratamientos médicos, comida y otros artículos básicos necesarios para dar una mejor calidad de vida a estos indefensos animalitos.

Con ello, el cantante puertorriqueño dejó en claro que no solo el recaudar dinero sería el objetivo de esta iniciativa, sino también el promover conciencia en la ciudadanía para ayudar a estos animalitos que "no tienen la culpa" y son abandonados.

El nombre del emprendimiento del reguetonero Ñejo se llama 'Los Lolos' . A través de sus redes sociales, muestra un catálogo de variados productos ofrecidos para la venta y así alimentar perros callejeros.

Anillos, aretes, pulseras, cadenas, dijes, gorras y camisetas, algunas de las prendas que se ven en la página. Casi todos llevan ilustraciones de bulldogs y en algunos tienen detalles como baños de oro. Los productos comienzan en los $11.99 dólares y alcanzan los $78.99 dólares.

Pero eso no sería todo, puesto que permite que otros realicen donaciones desde un dólar. Con todo el monto se lograría costear operaciones y aportar "un granito de arena" a hogares de animales.

El artista urbano también invitó a los demás a no maltratar a los animalitos. Asimismo, resaltó que los perritos de la calle son "ángeles", asegurando que las mascotas que tiene le han cambiado la vida.

"Yo quiero es ayudar por lo menos para que no los maltraten, porque hay mucha gente que no están educados y los maltratan. Solo pido que no los maltraten, es que ellos son ángeles, yo los veo así, a mí me han cambiado la vida", expresó Ñejo, entre lágrimas.