Boric visita a Pepe Mujica: presidente chileno catalogó a expresidente como referente de convicción y honestidad

El presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró su visita al anciano expresidente del Uruguay, José 'Pepe' Mujica. El expresidente izquierdista, quien este año cumple los 90 años y enfrenta un cáncer complicado, recibió al mandatario sureño en compañía de su esposa Lucía Topolansky. El chileno los calificó como referentes de "convicción, honestidad y principios".

El pasado lunes, el mandatario de la Casa de La Moneda llegó a la República Oriental del Uruguay para tomar reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y quien será su sucesor, el izquierdista Yamandú Orsi. Sin embargo, en medio de las reuniones protocolares, se dio cita para visitar al líder guerrillero en su chacra en los extramuros de Montevideo.

Por su lado, Pepe Mujica agradeció la visita del joven mandatario y exhortó, como es de costumbre en sus discursos, a reflexionar sobre el "vivir con causa", como también hacer una reflexión sobre el humanismo y el amor a la vida.

Ambos presidentes compartieron momentos interesantes como la plantación de un olivo en la chacra de Mujica. Asimismo, ambos coincidieron en que Nicolás Maduro se robó las elecciones de Venezuela, del pasado 28 de julio de 2024.

José Mujica: No somos de izquierda ni derecha, somos humanistas, pensamos en lo que le combiene al futuro de la humanidad y nos vamos a morir soñando con eso. Plata no nos falta, nos falta corazón, compasión, amor a la vida de los demás. ¡Grande Pepe Mujica! 👏🏻👏🏻👏🏻. #CNNTarde . pic.twitter.com/n2ku2GD5PP

El expresidente (2010-2015), comentó a inicios de enero que el cáncer al esófago, que aqueja desde abril de 2024, se había expandido a su cuerpo, complicando su salud. Inmediatamente, el anuncio del otrora jefe de Estado generó gran conmoción entre sus connacionales, asimismo exigió que prefiere descansar en paz, sin someterse a tratamientos médicos.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", detalló.