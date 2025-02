Gustavo Petro: La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky

En medio de una sesión de Consejo de Ministros transmitida por primera vez en televisión abierta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la cocaína es ilegal porque se hace en América Latina y que, en realidad, no es más dañina que el whisky. La reunión, que fue vista por gran parte del país suramericano, fue objeto de críticas por la forma novelesca en que se desarrolló.

