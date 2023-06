Colombia: Ejército busca a Wilson, perro rescatista que dio con biberón de niños perdidos en la selva

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Cuatro niños perdidos fueron rescatados tras estar 40 días en la selva de Colombia. Los operativos demandaron que se utilice una brigada canina para detectar el rastro de los menores de edad. Uno de los integrantes fue Wilson, un perro rescatista que se perdió tras la misión y ahora el Ejército busca sin parar.

Hasta la fecha, el can continúa desaparecido, por lo que 106 integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran trabajando en la búsqueda de este pequeño miembro del equipo. Incluso, anunciaron en sus redes sociales que no se detendrán hasta dar con su paradero, puesto que no dejarán a ningún comando atrás.

¡Vamos hacer lo que siempre hemos hecho: Salvar vidas con cada misión!



Avanzamos en la búsqueda de nuestro Comando canino Wilson. Un comando no abandona a otro comando, ninguno se queda atrás. #VamosPorWilson 🐕🐶#OperaciónEsperanza pic.twitter.com/XeEELDnATt — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 11, 2023

El último avistamiento de Wilson

El perro rescatista Wilson fue clave en la búsqueda de los cuatro menores de edad que estuvieron perdidos en la selva. Gracias a su olfato, el Ejército dio con el paradero del biberón del bebé, lo que agilizó las operaciones y permitió que, posteriormente, las víctimas puedan ser halladas.

Sin embargo, Wilson fue visto por última vez un día antes de encontrar a los niños. Según el relato de un rescatista, el can estaba a unos 30 metros de un integrante de Defensa Civil. De acuerdo con esta versión de los hechos, lo intentaron llamar, pero lucía asustado y decidió entrar aún más en la selva.

Un guardia milenario

La comunidad indígena aledaña al lugar de la búsqueda ha manifestado su sentir por la pérdida de Wilson, pues consideran que, sin el can, no hubiera sido posible hallar a los menores de edad. Por eso, instaron al Ejército a seguir con la búsqueda de este animal.

"Wilson es un guardián, un guerrero milenario, porque ha mostrado la ruta, estuvo con los niños, los acompañó. Un ser canino, el perrito, es el ser más dulce que hay que acompaña. Es un guardia más y está bien que se esté buscando a Wilson. Yo creo que nos encontrará", señaló un miembro de la comunidad.

De esta manera, los 106 militares del Ejército que se encuentran buscando a Wilson continuarán con los operativos de rescate hasta hallar al perro rescatista que dio con el biberón de los niños perdidos en la selva de Colombia.