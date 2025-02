"El país no es un casino": Dura crítica de Gustavo Petro a Javier Milei

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó una polémica publicación en la que hizo referencia al mandatario de Argentina, Javier Milei. Como se sabe, el jefe de Estado argentino se encuentra en medio de una polémica luego de haber fomentado la compra de una criptomoneda que terminó reduciendo su valor a cero.

Un grupo integrado por Jonatan Baldivieso, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Claudio Lozano, líder de Unidad Popular; María Eva Koutsovitis, integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y el letrado Marcos Zelaya presentó una denuncia penal contra Milei.

De acuerdo al diario La Capital - Mar del Plata, esta fue la primera denuncia penal que la Justicia argentina procesa contra el presidente argentino, pero se espera que se sigan sumando con el pasar de los días debido a que cerca de cincuenta mil personas terminaron afectadas por su inversión en la moneda.

Por su parte y pese a la ruidosa crítica ciudadana, el presidente argentino no se ha disculpado ni lamentado la situación. Apenas se limitó a explicar lo sucedido desde su cuenta de X y a borrar el mensaje original en el que promocionó la moneda digital.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", indicó el presidente argentino.